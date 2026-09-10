Яна Поплавская: "SHAMANа уже нет"

Яна Поплавская высказалась о певце SHAMANе (настоящее имя Ярослав Дронов). По ее мнению, он сам испортил себе карьеру.

"SHAMANа уже нет. Он загубил свою карьеру", - отрезала известная актриса.

Звезда фильма о Красной Шапочке пояснила свою точку зрения. По ее мнению, пока певец молчал, все было хорошо, вокруг него был ареол таинственности и легендарности. Но стоило артисту открыть рот - и все покатилось по наклонной. Таинственный образ рассеялся, как дым.

"Легенда даже в туалет ходить не может! Не спит, не пьет, не говорит глупостей. Это нужно, чтобы вести за собой людей. И вот всё это рухнуло", - объяснила Яна Поплавская.

Ходят слухи, что негативно на карьеру артиста повлияла его женитьбы на Екатерине Мизулиной. Влюбленные оформили отношения в конце прошлого года. Интересно, что в Сети многие пользователи не верят в искренность отношений пары. Ранее в интервью Ярослав прокомментировал это, заявив, что их с Екатериной связывают настоящие чувства.

Супруги живут у Екатерины Мизулиной. Оказалось, пока у артиста нет собственной квартиры в Москве. Певец не может решить, какое конкретно жилье ему нужно: загородный особняк или квартира в столице. По словам Ярослава, он пока "гол как сокол".

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