В Кремле назвали БРИКС популярным брендом

БРИКС в наше время – весьма популярный бренд. Он ассоциируется с настоящей многополярностью, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что страны БРИКС проводят независимый курс, стремятся коллегиально решать проблемы с опорой на международное право и ключевые положения Устава ООН. Объединение набрало вес, оно является одним из ключевых центров многополярного мира и глобального управления, - подчеркнул помощник президента.

Одиннадцать стран БРИКС на сегодняшний день создают около 40% мирового валового продукта. Объединение обеспечивает прирост почти половины мировой экономики, представляет более 47% населения Земли, приводит слова Ушакова ТАСС.