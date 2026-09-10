Жениха-изверга даже не задержали: новые детали избиения невесты на свадьбе в Таганроге

В Таганроге свадьба едва не обернулась трагедией. Жених в разгар банкета вывел на улицу невесту и набросился на нее с кулаками.

Как сообщили очевидцы, новоиспеченный супруг напал на свою возлюбленную во дворе дома в районе Русского поля уже после церемонии бракосочетания. Мужчина швырнул девушку на асфальт и бросал в нее все попадавшиеся под руку предметы, таскал по земле и избивал. Издевательства продолжались до тех пор, пока невеста не потеряла сознание.

"Девушка сначала сильно кричала и плакала, потом затихла. Видно, головой ударилась, бедняжка", — рассказала "МК" одна из свидетельниц избиения.

По предварительным данным, у пострадавшей диагностировали сотрясения мозга и множественные ушибы. Девушка находится под наблюдением медиков.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что обращения от пострадавшей не поступало. Более того, информация о происшествии была выявлена в ходе мониторинга СМИ, а также в дежурную часть Таганрога поступило заявление от очевидца.

На место инцидента выехали сотрудники полиции, но участников драки не застали. "Начата проверка по данному факту, будет принято процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что жениха не задерживали, его личность не установлена. В полиции подчеркнули, что видеоролик мог быть смонтирован или создан с использованием технологий искусственного интеллекта, эта версия проверяется.