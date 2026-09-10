Подать заявление на голосование в Москве жители регионов могут до 14 сентября

Жители российских регионов, которые в дни проведения выборов в Государственную думу, будут находиться в Москве, смогут проголосовать в столице. Для этого до 14 сентября включительно нужно подать заявление через сервис "Мобильный избиратель".

После подачи заявления проголосовать можно на любом удобном участке Москвы с помощью терминала электронного голосования. Отдать свой голос удаленно могут и жители регионов, в которых проходят выборы высших должностных лиц.

Подать заявление для включения в список избирателей по месту нахождения можно онлайн через портал "Госуслуги", в любом МВФ или в территориальной или участковой избирательной комиссии.