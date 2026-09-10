Сотни российских туристов застряли на горе в Тибете

Сход селя заблокировал почти 500 российских туристов на горе Кайлас в Тибете. Сотни россиян четвертый день подряд находятся в отелях и приютах в Дарчене, это обойдется каждому в 2500-3000 долларов, сообщает Telegram-канал Mash.

О возможном закрытии дорог путешественников не предупредили. Все перевалы завалены камнями и заблокированы спецтехникой. Вызов самолета для транспортировки будет стоить туристам 3000 долларов.

Как сообщается, незапланированные траты ожидают туристов и в том случае, если они выберут ожидание или альтернативные маршруты. Туристам в Тибете запрещено путешествовать самостоятельно, а за услуги гида группа платит в расчете 2000 долларов с человека за две недели.