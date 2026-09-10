Украина предлагает России не долгосрочное урегулирование, а перемирие в энергетике, заявил Дмитрий Песков. По его словам, эта сфера является ахиллесовой пятой киевского режима.

Песков подчеркнул, что предметных переговоров по этому вопросу не ведется. Россия продолжает планомерно наносить удары по объектам на территории Украины. При этом Киев сам открыл ящик Пандоры, начав удары по мирным объектам, добавил представитель Кремля.

Россия остается приверженцем мирного урегулирования украинского конфликта. Условия для этого известны и не менялись. Однако пока что возможностей для урегулирования конфликта нет, поэтому Москва продолжает спецоперацию.