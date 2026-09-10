В Европарламенте пригрозили Саксонии лишением денег из-за победы "АдГ"

Депутата Европарламента от партии "Зеленых" Даниэль Фройнд пригрозил Саксонии лишением денег из-за победы "Альтернативы для Германии". Слова политика приводит Tagesschau.

По словам Фройнда, партия "АдГ" действует против европейского проекта и Евросоюза".

Как уточняется в материале, Саксония-Анхальт получит из текущего бюджета ЕС на 2021-2027 год 2,95 миллиарда евро. Средства должны пойти на комплексную реконструкцию спортзалов и детских садов, ремонт школ, закупку современного медицинского оборудования для больниц.

Также сообщается, что на душу населения Саксония-Анхальт получает больше всего финансирования ЕС.

Ранее парламентские выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт завершились ошеломительным результатом. Смотрите репортаж "ТВ Центра".