Угрозы самолету Зеленского в Кишиневе не было - это признали сами украинцы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сами украинцы признают - угрозы самолету Владимира Зеленского в Кишиневе не было.

Также представитель Кремля сообщил, что Россия в ответ на атаки Украины на гражданские объекты будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ.

Ранее стало известно, что самолет Зеленского якобы едва не был поражен дроном при вылете из Кишинева. При этом экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в Кишиневе при попытке провоза через границу дрона и взрывчатки был задержан украинский агент.

До этого Молдавия объяснила отзыв своего посла из России. Подробности.