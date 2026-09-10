Собянин сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе

В Москве завершено строительство эстакады, обеспечивающей прямой съезд с МСД на Каширское шоссе. О запуске движения сообщил Сергей Собянин.

Новая эстакада представляет собой двухполосное сооружение длиной 800 метров. Часть конструкции проходит над путями МЦД-2. Строительные работы проводились в технологические окна, что позволило избежать остановки движения поездов и обеспечить комфорт для пассажиров общественного транспорта.

Ввод объекта в эксплуатацию положительно скажется на дорожной ситуации в четырех районах: Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево. В них проживают около 440 тысяч человек.