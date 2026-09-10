В Петербурге сын подошел к полицейскому и сознался в страшном преступлении: "Убил маму и засунул в морозилку"

В одной из квартир Санкт-Петербурга произошла трагедия. 42-летний мужчина убил мать, после чего поместил ее тело в морозилку. Женщине было 64 года.

После жестокой расправы петербуржец сам пошел в полицию, при чем он обратился к первому сотруднику, которого встретил на улице. "К патрульному наряду вневедомственной охраны Росгвардии обратился мужчина, который рассказал о том, что убил мать в ходе ссоры в квартире по Ленинскому проспекту", — пишет "Фонтанка".

По словам задержанного, конфликт вспыхнул внезапно, убивать маму он не планировал. Несколькими днями ранее мужчина вытащил из семейной копилки деньги и проиграл их в азартные игры. Когда женщина решила пересчитать купюры, сын знал, что вскроется кража, тогда он схватил нож и нанес матери пять ударов в область живота. После этого преступник перенес тело в другую комнату и поместил его в напольную морозильную камеру.

Сейчас петербуржец находится под стражей. Известно, что ранее он проходил принудительное лечение в психиатрической больнице имени Кащенко. В клинику мужчина был помещен после двойного убийства, совмещенного с разбоем.

Следователи также подчеркнули, что уже проведен осмотр места происшествия, изъяты следы с места преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.