Как ни старался Зеленский делать скорбное лицо на похоронах Харольда V, а выпросить денег у премьер-министра Норвегии так и не получилось. Теперь вся надежда на Канаду, куда глава киевского режима прибыл аж с трехдневным визитом. Центральными вопросами переговоров с главой правительства Марком Карни заявлены помощь Украине в защите воздушного пространства и подготовка к зимнему отопительному периоду.

Эта тема обсуждалась на прошлой неделе в Киеве на встрече Зеленского с представителями Великобритании, Германии и Франции. Как отмечает французская Le Monde, европейцы пока не понимают, как украинцы переживут предстоящую зиму: "Украину может ждать еще более ужасающая зима, чем в 2025 году, на фоне истощения запасов средств ПВО. Киев практически исчерпал запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot, и ему просто нечем защищать гражданскую инфраструктуру".

Однако наблюдатели не исключают, что в Канаде в закрытом режиме будет обсуждаться куда более серьезный вопрос – дальнейшая судьба самого Зеленского, который стремительно проигрывает войну и отчаянно пытается найти запасной аэродром, куда можно было бы пристроить еще и свой коррупционный багаж.

"Денег на армию нет. Я так понимаю, что все распилили. На дроны, на армию распилили все по полной программе. Германия что-то хочет спасти из последних сил, но спасти не может. Остановить это бедлам уже практически невозможно. Я думаю, что Зеленский должен бежать уже из страны. Поездка эта в Канаду - это не просто так. Там очень много денег находится", - заявил Олег Соскин, украинский экономист, политолог.

Конечно, пока об этом говорить еще рано, но Канада действительно выглядит предпочтительным вариантом для Зеленского, чтобы бежать с тонущего корабля. Как известно, в стране проживает самая крупная и влиятельная на Западе украинская диаспора численностью почти 2 миллиона человек. Большинство из них – это потомки тех, кто присягал Гитлеру и воевал против СССР в рядах карательных батальонов СС. Неслучайно несколько лет назад в канадском парламенте чествовали ветерана запрещенной в России нацистской дивизии "Галичина". И ему рукоплескал лично Зеленский.

Известный американский журналист Такер Карлсон считает, что об Украине стоит говорить уже в прошедшем времени: "Украины как государства и нации больше не существует. Американские политики фактически устроили геноцид всего населения этой страны. Погибло более миллиона человек, а теперь людей отправляют на фронт в наручниках - на верную смерть. Если начать задумываться над происходящим, ситуация очень быстро становится по-настоящему мрачной. Но сама Украина никогда не смогла бы вести войну против России. Просто потому, что население России более чем на 100 миллионов человек превышает население Украины".

Но о чем тут говорить, если на Украине продолжается языковой геноцид. Певицу Настю Каменских внесли в базу запрещенного в нашей стране украинского экстремистского сайта "Миротворец" - из-за того, что она продолжает говорить по-русски из-за проблем со здоровьем: "Я перешла на украинский язык и полгода говорила на украинском. И у меня вылезла киста, я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. Я переносила концерты. Потом я пошла к психологу, и она мне сказала возвращаться на русский. Мол, твое тело не переносит украинский язык".

А другой украинский певец Олег Винник, оказавшийся на "Миротворце" еще в 2019 году, озвучил даже расценки, которые существуют на Украине за удаление фамилии из скандального списка: "Оказывается, он работает до сих пор - и есть этот список. Мне в начале войны говорили, называли даже сумму в 750 тысяч долларов для того, чтобы выйти с "Миротворца".

Зеленский превратил Украину в страну в безнадежную и коррумпированную черную дыру, откуда хочется поскорее сбежать.