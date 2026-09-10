Мэр Москвы: Открыт новый съезд с МСД на Каширское шоссе

По традиции движение на новой дороге открывают многотонные краны, самосвалы и автобетономешалки. Этот съезд с МСД на Каширское шоссе в сторону области - сложнейшая многоуровневая эстакада, которая проходит над железной дорогой МЦД-2 и несколькими оживленными магистралями.

"Это двухполосная эстакада длиной 800 метров. Часть сооружения проходит над путями МЦД-2. Работы велись в технологические окна без остановки движения поездов, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров. Благодаря искусственному сооружению перепробег машин на участке сократится почти в два раза, а время съезда с МСД на Каширское шоссе уменьшится в шесть раз", - рассказал Сергей Собянин.

Двухполосная эстакада улучшит транспортную доступность жителей районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево. В них суммарно проживает около полумиллиона человек.

Раньше автомобилистам, чтобы выехать на Каширское шоссе, приходилось наматывать лишние километры и нередко тратить время в пробках.

"Сейчас проектом предусмотрено разделение потоков в сторону области, и это значительно ускорит движение и освободит город от пробок", - отметил Олег Морозов, заместитель директора по проектированию "Мостоотряд-47 Нацпроектстрой".

Сложнее всего было, как говорят строители, "перешагнуть" через железнодорожные пути. Пролет сооружали в технологические окна, когда не было движения поездов. Элементы конструкции поднимали с помощью многотонных кранов и монтировали наверху. С завода уже поступали готовые детали, которые фактически оставалось соединить между собой. Это позволило значительно упростить строительство и сократить его сроки в несколько раз.

Эстакада стала, по сути, одной из важнейших частей Московского скоростного диаметра. Сегодня эта магистраль протянулась с севера на восток и юг столицы. Связывает десятки районов. Ежедневно МСД пользуется больше четырехсот тысяч автомобилистов.