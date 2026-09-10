Состояние красивой вдовы Кобзона вызывает тревогу: еле дошла до могилы

Нелли Кобзон накануне появилась на церемонии открытия памятника родителям Филиппа Киркорова. На Троекуровское кладбище вдову народного артиста СССР под ручку привела ее дочь Наталья. 75-летнюю Нелли Михайловну называют эталоном женственности и элегантности, но за последние годы она заметно сдала.

У могилы родителей Киркорова Кобзон вспомнила, как Филипп решил поступить в Гнесинку, где преподавал Иосиф Давыдович. "Филипп пошел как честный мальчик, и Кобзон его не пропустил, дал ему маленькую отметку. Он не поступил", — рассказала вдова. Позже Киркоров повторно сдал экзамены и все-таки попал в учебное заведение.

В Сети появились кадры с памятной церемонии. На них заметно, что Кобзон передвигалась с большим трудом — каждый шаг давался ей с усилием. Дочь старалась помогать Нелли Михайловне. Рядом находился и сам Киркоров, придерживая вдову народного артиста за плечи.

Видео многих поклонников Кобзон шокировало. Люди сочли, что для 75 лет Нелли Михайловна выглядит не лучшим образом, народ бьет тревогу из-за ее состояния. "Она еле ходит"; "Как сдала Нинель, а ведь всегда порхала"; "Сердце разрывается смотреть"; "Был инсульт?" — волнуются россияне.

Официально ни сама Нелли Михайловна, ни члены ее семьи не сообщали о проблемах. Известно, что несколько лет назад вдова Кобзона была экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем. Врачи тогда диагностировали у нее пароксизмальную форму фибрилляции предсердий.

Напомним, что Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после борьбы с раком. Нелли Михайловна была рядом с мужем в самые трудные моменты — помогала искать врачей и боролась за его жизнь.