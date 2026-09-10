Литва хочет снять запрет на размещение ядерного оружия

Председатель парламента Литвы Юозас Олякас заявил, что правительство страны может исключить из конституции положение о запрете на размещение ядерного оружия.

Как уточнил Олякас, слова которого приводит LRT, соответствующие поправки могут быть приняты уже зимой. Для этого потребуется продлить осеннюю сессию парламента до 13 января 2027 года.

Ранее Олякас говорил, что положение о запрете размещения ядерного оружия в республике "больше не соответствует геополитической реальности".

Ранее стало известно, что Пентагон задумался о применении тактического ядерного оружия. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".