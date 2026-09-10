В Подольске спасли собаку, которая больше суток просидела в трубе

Настоящая спасательная операция развернулась в подмосковном Подольске — там волонтерам пришлось доставать из трубы бездомную собаку.

По словам очевидцев, пес провалился в наклонную трубу, торчащую из земли, больше суток назад. Самостоятельно выбраться он не смог. Не исключено, что пса кто-то сбросил в трубу.

На помощь пришла местная жительница, которая специализируется на спасении животных. Девушку обвязали тросом и спустили в трубу. Там она смогла накинуть на пса лассо и вытащить его на поверхность.

Испуганная собака решила не благодарить своих спасителей. Едва оказавшись на воле, животное вырвалось из рук и сбежало.