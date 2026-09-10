Соседов вскрикнул после новой выходки Пугачевой: "Зачем на старости лет так позориться?"

Алла Пугачева на днях побывала в гостях у своего друга Раймонда Паулса. Артисты провели домашний творческий вечер.

На своей страничке в социальной сети Примадонна опубликовала несколько видео из дома композитора. Алла Борисовна напомнила, что именно Паул написал для нее песни, ставшие хитами. Это "Миллион алых роз", "Маэстро", "Старинные часы", "Без меня" и другие.

На видео Пугачева показала, как они с Раймондом исполнили знаменитую "Песню на бис". Но не все оценили старания артистов. По мнению критиков, исполнение вышло очень слабым. Сама певица объяснила это тем, что к горлу подступают слезы и петь очень трудно.

Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что Примадонна юлит, мол, дело не в эмоциях. Он высказался очень жестко.

"Она не вытягивает ни одну ноту, у нее слабый голос. Зачем на старости лет так позориться? Паулс тоже хорош! Но он хотя бы пытается музицировать, пальцы еще помнят все, а вот Пугачева, судя по всему, все забыла. Я ничего, кроме позора, в таких музыкальных сценках не вижу. Зачем такое вообще выставлять? Чтобы мы лишний раз убедились, что Пугачева не умеет больше петь? Мы это и так знаем. Это не голос соловья, это голос фальшивого воробья", — эмоционально заявил Соседов в беседе с "Общественной службой новостей".

Критик подчеркнул, что Пугачева давно разучилась петь. Мол, каждая попытка исполнения это подтверждает.

Напомним, что ранее Сергей Соседов заявил, что Алла Борисовна может бороться с тяжелым заболеванием. Критик не исключил, что у артистки рак, и поэтому она за последние несколько лет так высохла.