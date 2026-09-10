Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в Балморале. В последний год она сильно похудела, еле ходила и практически не понимала, что происходит вокруг.

Как рассказал британским журналистам источник, близкий к королевской семье, Елизавета II испытывала сильную боль, а ее зрение и слух значительно ухудшились за несколько недель до смерти. Королева испытывала трудности с концентрацией внимания в течение длительного периода времени и "легко сбивалась с толку". Но этого никто не замечал, подданые думали, что с монархом все в порядке.

"Состояние Елизаветы обострилось после смерти ее мужа в апреле 2021 года. В последние месяцы, конечно, стало намного хуже; ко времени платинового юбилея в июне 2022 года, она почти ничего не видела, почти ничего не слышала. Она едва смогла покинуть свои покои в Виндзорском замке. Появление на балконе Виндзорского замка на юбилее потребовало титанических усилий", — сообщил инсайдер из дворца.

Елизавета II правила более 70 лет и умерла в возрасте 96 лет. После кончины принца Филиппа она значительно сократила свои королевские обязанности, но все еще с усердием и осторожностью выполняла немногие оставшиеся задачи, такие как официальное назначение Лиз Трасс премьер-министром, это произошло всего за несколько дней до смерти монарха.

Напомним, что ранее королевский писатель Джайлс Брандрет утверждал, что королева страдала от рака костей, это якобы ее и погубило. Однако Букингемский дворц эти данные не подтвердил. В свидетельстве о смерти Елизаветы II в качестве причины указана "старость".