В МВФ оценили уровень судоходства в Ормузском проливе - показатель крайне низкий

Директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что судоходство в Ормузском проливе составляет 10% от уровня до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Как добавила Козак, слова которой приводит РИА Новости, в некоторых странах использовались стратегические запасы нефти и газа, но их придется восполнять со временем.

Ранее в КСИР сообщили, что Иран навсегда запретит проход через Ормузский пролив всем судам, которые войдут в объявленную Тегераном запретную зону акватории.

Дональд Трамп до этого говорил, что в настоящее время Вашингтон полностью контролирует эту водную артерию.