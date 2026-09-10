Увеличилось число погибших в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии

Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 15.

Как рассказали в Эльбрусском высокогорном спасательном отряде МЧС, в ходе поисково-спасательных работ на месте схода снежной массы с горы Мижирги найдено тело ещё одного человека.

Сейчас в районе трагедии в Безенгийском ущелье ухудшилась погода, из-за этого поисковая операция приостановлена.

Трагедия произошла 6 сентября. Под лавину из огромной массы снега и льда попала группа из 33 альпинистов. В настоящее время судьба двух человек остается неизвестной.