Село Зарубинка в Харьковской области уже давно оставлено мирными жителями. В местных домах и подвалах сидел только противник. Поэтому российская армия работала смело и решительно. "Грады", ствольная артиллерия, танки, которые больше похожи на ежей из-а антидроновой защиты. Зачастую били практически прямой наводкой. Господство в воздухе у наших дронов.

Андрей Шершнев, офицер пресс-центра группировки "Север": "Подразделениями группировки войск "Север" в Харьковской области в результате активных действий по расширению на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка. Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области"

Неофициально этот котел получил название Резниковский - по населенному пункту, который находится в центре. Внутри котла - с пару десятков населенных пунктов. По некоторым оценкам, в окружении оказались подразделения ВСУ численностью до полутора тысяч человек. Они полностью лишены подвоза боеприпасов и продовольствия.

Российская армия начала дробление котла на малые сектора и уничтожать противника, если тот оказывает сопротивление. Враг при помощи беспилотников безуспешно пытается забросить провизию и найти лазейку в плотном кольце окружения.

Западнее Резниковского котла российские войска взяли под свой контроль населенный пункт Гоптовка. Этот успех примечателен тем, что село находится на дороге, соединяющий Белгород и Харьков. И от Гоптовки до окружной харьковской дороги всего двадцать километров.

Автоматический гранатомет бьет прямой наводкой. После подавления пукнта управления БПЛА противника наши штурмовые отряды смогли подойти к позициям ВСУ вплотную. Вражеский опорный пункт, расположенный в лесопосадке, прикрывал один из флангов возле города Орехов в Запорожской области. Опорник для противника оказался очень важен. Впрочем, группа ВСУ, которую отправили отбить точку, была ликвидирована в полном составе.

За минувшие сутки российская армия вновь нанесла серию ударов вглубь украинских территорий. Атаки идут уже непрерывно две недели. Промышленные и логистические узлы поражены в Киеве и области, Одессе, Николаеве, Кривом роге, Запорожье, Днепропетровске и Харькове.