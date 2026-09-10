Роспатент за полгода принял 11 тысяч заявок на регистрацию изобретений

11 тысяч заявок на регистрацию изобретений принял Роспатент за прошедшие шесть месяцев. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил глава федеральной службы Юрий Зубов. Рост по сравнению с предыдущим годом - 15%.

Также обсудили работу по защите интеллектуальной собственности, которая важна для укрепления технологического суверенитета страны. Глава Роспатента рассказал, что в приоритете такие сферы как медицина, фармацевтика и IT-сектор. И они обладают большим экспортным спросом.

Еще одно важное направление - защита покупателей от подделок на маркетплейсах. 

"Интеллектуальные права – это наш креативный капитал. И нужно помогать разработчикам в урегулировании любых сложных споров, вопросов, с которыми они обращаются. Сегодня развитие торговли и конкуренции идет достаточно высоким темпом, в том числе на цифровых площадках, где вопросы защиты интеллектуальной собственности крайне важны. Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную, безопасную продукцию. А добросовестные производители – что их права не будут нарушены", - сказал Мишустин.