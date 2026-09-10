Роспатент за полгода принял 11 тысяч заявок на регистрацию изобретений

11 тысяч заявок на регистрацию изобретений принял Роспатент за прошедшие шесть месяцев. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил глава федеральной службы Юрий Зубов. Рост по сравнению с предыдущим годом - 15%.

Также обсудили работу по защите интеллектуальной собственности, которая важна для укрепления технологического суверенитета страны. Глава Роспатента рассказал, что в приоритете такие сферы как медицина, фармацевтика и IT-сектор. И они обладают большим экспортным спросом.

Еще одно важное направление - защита покупателей от подделок на маркетплейсах.