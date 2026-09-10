Ведущие соцагентства представили электоральные расчеты в преддверии выборов в Госдуму

Ведущие социологические и аналитические агентства России - ВЦИОМ, ФОМ, ИНСОМАР - представили электоральные расчеты в преддверии выборов депутатов Госдумы 9 созыва.

Круглый стол провел Экспертный институт социальных исследований. Безоговорочное лидерство до 53%, согласно опросам, - у партии "Единая Россия" . Второе место у КПРФ - партия может набрать от 13 до 15% голосов избирателей. На третье место претендуют как ЛДПР, так и "Новые люди" - они сейчас идут вровень. Замыкает пятерку "Справедливая Россия".

Какие еще партии преодолеют пятипроцентный барьер, эксперты пока затрудняются сказать, результаты могут незначительно скорректироваться. Как было отмечено, прогнозируемая явка - больше 50%. На активность избирателей никак не повлияли экономическое, информационное давление извне. а также попытки дестабилизировать ситуацию. Все это вызвало эффект общественной консолидации.

В Иркутске на стратегической сессии "Семья – на первом месте" поднимали такие вопросы: как помочь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и в принципе не допустить подобного кризиса? Отвечала уполномоченный по правам ребенка. Мария Львова-Белова входит в первую пятерку лидеров "Единой России". Она отметила - свою эффективность уже показали меры, когда были объединены усилия государства, региональных структур. профильных организаций

В Москве партия "Новые люди" презентовала медиа-платформу "Сила влияния". Ресурс создан специально для блогеров - авторов этичного контента. У платформы будет четыре основных направления - кино, общество, спорт и бизнес. В мероприятии партии приняли участие более 300 медийных талантливых личностей, в том числе актеры и спортсмены, музыканты. Они рассказали о своем положительном опыте, о том, как интересные идеи превратить в популярные проекты.

Представители партии КПРФ прибыли в Санкт-Петербург. За два дня коммунисты посетят несколько производственных предприятий, встретятся с трудовыми коллективами. Лидер КПРФ рассказал о своей предвыборной программе избирателям. Одна из основных задач - помочь бойцам СВО. В ближайший вторник партия на передовую отправит очередной гуманитарный конвой.

Манифест о национальной системе образования представила "Справедливая Россия". Проблемы, с которыми сталкиваются в процессе обучения школьники, их родители и педагоги, обсуждали на круглом столе. Ключевой вопрос - как помочь детям с 1 класса до выпускного. По мнению "Справедливой России", стране нужна особая система, главным пунктом которой будет комплексный подход к образованию.

Масштабный митинг-концерт под лозунгом "Мы знаем, что делать" провела ЛДПР в Москве. Мероприятие объединило свыше двух тысяч сторонников партии, которые приехали в столицу из разных регионов страны - в их числе студенты, пенсионеры, ветераны спецоперации. Центральным событием стало выступление Леонида Слуцкого. Лидер ЛДПР подчеркнул: приоритет партии - это защита интересов граждан страны.

А представители партии "Зеленые" в Москве общались с жителями Хамовников. Они попросили посодействовать в устройстве пешеходного перехода к детской поликлинике. Ближайший подобный объект находится далеко. Родители признались, что приходится нарушать - перебегать проезжую часть с детьми.