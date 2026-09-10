Венгрия намерена добиться от Европейского союза компенсаций за отказ от российских энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр.

"Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по содействию в отказе от российских газа и нефти", — сказал он.

По мнению Мадьяра, это разумный подход. Сегодня страны ЕС не в состоянии выдерживать большую нагрузку из-за ситуации в мировой энергетике.

Мадьяр отметил, что компании Центральной Европы банкротятся из-за того, что не могут оплачивать счета, пока в руководстве ЕС ограничиваются лишь высокопарными лозунгами.