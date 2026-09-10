В течение дня силами ПВО сбито около 100 украинских дронов

Пресс-служба Министерства обороны сообщила, что 10 сентября в период с 8:00 до 20:00 по Москве перехвачены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны 97 украинских беспилотников.

В том числе - над территориями Белгородской, Курской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили сухогруз в порту Черноморск. Подробности.

Кроме того, российские войска нанесли мощные удары по украинской столице. Пожары были зафиксированы в районе речного порта с верфями, где ремонтируют военные катера для ВСУ, повреждена ТЭС.

А в начале сентября беспилотник попал по зданию СБУ в центре Киева.