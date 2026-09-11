Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Ефрейтор Евгений Клинков со своим подразделением, отражая наступление боевиков, попал под налёт вражеских беспилотников. Умело маневрируя, Евгений оперативно сменил позицию и вместе с сослуживцами продолжил уничтожать живую силу неприятеля.

Рядовой Евгений Беляков, доставляя грузы на передовую, был атакован ударным дроном ВСУ, машина загорелась. Рискуя собой, Беляков вытащил из охваченного огнём транспорта тяжело раненых товарищей, и, оказав им первую помощь, организовал эвакуацию. Жизни бойцов были спасены.