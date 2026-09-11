В зоне СВО бойцы "Северной" группировки зачищают формирования радикалов, окружённых на Харьковском участке фронта.

Это выглядит как жест отчаяния. Вряд ли командиры ВСУ надеялись на одном танке прорвать Резниковский котел. Машину, которая и так еле двигала гусеницами, тут же засекли наши беспилотники. Первым дроном остановили. Вторым - снесли башню.

А еще сожгли британскую "Хаски" вместе со всеми, кто в ней находился. И засыпали с десяток подвалов в развалинах. По последним сообщениям от бойцов, численность ВСУ внутри котла упала до двух батальонов. Нет скоординированного командования и управления. Как нет и единого центра обороны. По сути, все националисты, кто еще жив, разбросаны мелкими группами по лесам и посадкам. Но кусты и деревья не спасают от уничтожения. Листва начала опадать. И каждую бандеровскую лежку хорошо видно с воздуха.

Кстати, среди блиндажей, которые уничтожили наши артиллеристы, оказались и вполне примечательные. В одном прятались отпетые головорезы запрещенной в России группировки "Азов". В другом - бойцы элитной президентской бригады.

А вот кадры из Орехова в Запорожье. Это район пятиэтажек. Один из последних, где националисты еще могут перемещаться по улицам. Частный сектор уверенно отбирают российские штурмовики. И там на поверхность бандеровцы уже не поднимаются. Вот наш боец скрытно подбегает к подвалу. Бросает в щель фугас. И через секунды - минус еще одна огневая точка ВСУ. Артиллеристы поддерживают атаки штурмовиков, но отправляют по целям уже 40-килограммовые снаряды.

Развороченный локомотив и рельсы. Поврежденные и посеченные осколками стены. Копотью и сажей покрыто все в радиусе полукилометра. Таких угольных шахт в пригородах Краматорска несколько. Но они давно не работают. И превращены националистами в укрепрайоны. И вот накануне, после массированного удара российской авиации, в этой стене появилась первая брешь. Шахта полностью не осыпалась. Но из-за едкой пыли и гари удерживать ее стало невозможно.