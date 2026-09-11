Политолог Блохин: Англичане хотят саботировать переговорный процесс

Есть ли у Евросоюза шанс принять участие в формировании современного миропорядка? Или исключительное право на это лишь у России, Китая и США? И чем обернется для запада дальнейшая помощь Украине? И какова роль Британии?

Тему в эфире программы "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил с лектором российского общества "Знание" Константином Блохиным.

"Англичане, вполне возможно, хотят саботировать этот переговорный процесс. Потому что неоднократно, как только европейцы видели нормализацию отношений России и США, сразу они пытались этот процесс приостановить", - отметил он.

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