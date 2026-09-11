Массовое отравление произошло в школе на Кубани

Дети массово отравились в школе в Каневском районе на Кубани. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.



"По данным следствия, ученики одной из школ, расположенных в станице Каневской, обратились в лечебное учреждение с признаками отравления. Несколько несовершеннолетних госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, угрозы жизни и здоровью пострадавших не имеется", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.



Как позднее отметили в Роспотребнадзоре, в учреждении начали проводить эпидемиологическое расследование. Лаборатория управления исследует биологический материал, который собрали у заболевших, контактных лиц, а также педагогов и персонала школы. Кроме того, специалисты проводят заключительную дезинфекцию.



При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что риск распространения инфекции оценивается как низкий.