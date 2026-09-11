Путин прилетел в Индию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В ходе поездки российский лидер примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели.



Борт с главой государства приземлился на авиабазе Палам недалеко от столицы. Путина встречал индийский министр иностранных дел Кирти Вардан Сингх.



В пятницу, 11 сентября, президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров вдвоем они посетят международную промышленную выставку "Иннопром. Индия".



В субботу, 12 сентября, начнется основная программа восемнадцатого саммита. Центральным мероприятием обозначена встреча глав государств объединения. Как ожидается, ключевые договоренности отразят в совместной декларации.