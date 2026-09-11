Жилой дом поврежден при ракетной атаке в Волгоградской области

При ракетной атаке на Волгоградскую область повреждения получил жилой многоквартирный дом, пострадали двое человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.



"Сегодня ночью в результате террористической ракетной атаки преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области поврежден многоквартирный дом <...> в Красноармейском районе Волгограда", — цитирует его Telegram-канал региональной администрации.



Двоих мужчин 55 и 42 лет госпитализировали.



Уточняется, что в результате атаки ВСУ также зафиксированы падения обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Оперативные службы работают на местах происшествий.