ФСБ рассекретила архивы о службе главного чекиста Москвы Михаила Журавлева. В этом году исполняется 115 лет со дня его рождения. Именно Журавлев в годы Великой Отечественной возглавлял управление НКВД столицы, создавал партизанские отряды и группы советских диверсантов, которые действовали в тылу врага на подступах к Москве в первые месяцы войны, и уже в 34 года стал генерал-лейтенантом.

Под началом Журавлева сплошь были молодые парни, средний возраст сотрудников - 26 лет. Уже 22 июля немцы бомбили столицу, в момент воздушной тревоги на улицах Москвы оставались только расчеты ПВО и сотрудники органов. В штаб, организованный Михаилом Журавлевым, мгновенно поступала информация о пожарах и разрушениях, и тут же к месту падения бомб направлялись спасатели из числа работников столичного НКВД.

"Немецкие летчики, перед войной они все на самолетах "Люфтганза", на гражданских самолетах, они знали эту ситуацию, они знали, как проходить, поэтому нужно было сделать большое количество ложных объектов, как, впрочем, и нужно было просто закамуфлировать всю Москву", - рассказал Александр Михайлов.

Как это лучше сделать, Журавлев обсуждал с архитекторами и строителями. В итоге асы люфтваффе, оказавшись в небе над Москвой, терялись - все под ними выглядело совершенно не так, как было обозначено на их картах. Они сбрасывали тонны фугасных бомб не на заводы, а на подсвеченные пустыри. Чтобы усовершенствовать маскировочную систему, Журавлев лично допрашивал уже первого сбитого над Москвой немецкого летчика.

В сжатые сроки управление сформировало истребительные батальоны из добровольцев, которые не подлежали призыву. Их готовили на учебно-стрелковых пунктах НКВД - и только в первые месяцы войны бойцы из этих отрядов уничтожили под Москвой 20 парашютных десантов гитлеровцев. Когда фронт стал приближаться к столице, немцы стремились наводнить город своими агентами - под видом беженцев из западных регионов.

Сотрудники НКВД выявили почти всех немецких агентов в потоке людей. Колоссальная работа, с которой блестяще справились. В Москве и области гитлеровцам не удалось совершить ни одной крупной диверсии. Заботой управления был и порядок в городе во время эвакуации, а еще требовалось следить за тем, чтобы не возникало паники.

В самом начале войны Журавлев пошел на рискованный шаг, он подал документы о необходимости готовить на территории Московской области почву для партизанско-диверсионного движения. За такое могли и наказать, ведь командование предполагало, что немцы до Москвы не дойдут, а значит любые подобные высказывания могли расценить как пораженческие. Но Журавлев настоял на своем.

Когда Красная армия начала освобождать временно оккупированные противником территории, сотрудники НКВД разоблачали предателей родины - таких было немало. Однажды задержали около 20 человек, которые утверждали, что работали на партизан под прикрытием. Доложили Журавлеву. Он выехал на место лично. Разобрался. Понял, что невиновны. И сразу отпустил людей - начальство было недовольно. В этом проявился его характер: он не боялся взять ответственность на себя.

Летом 45-го Михаилу Журавлеву присвоили звание генерал-лейтенанта. Ему было тогда всего 34. После войны он продолжил служить родине на разных ответственных должностях, уйдя на заслуженных отдых лишь летом 1975-го, через год его не стало. Память о руководителе московского НКВД времен Великой Отечественной войны - хранят сотрудники столичного ФСБ и ветераны.