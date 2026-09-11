В России могут создать аналог Flightradar для отслеживания БПЛА

В России может появиться аналог сервиса Flightradar для отслеживания полётов украинских беспилотников.

Сейчас процесс обнаружения БПЛА выстроен достаточно разрозненно, нужно создать единый оператор сенсорного поля, сообщил ТАСС генеральный директор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев. Оно будет работать по аналогии с сервисом отслеживания полетов самолетов Flightradar.

"Я считаю, что процесс создания единого оператора сенсорного поля необходимо осуществлять на базе Ростелекома и ведущих российских сотовых операторов, потому что у них уже есть готовая наземная инфраструктура, вышки, оптоволоконные кабели и так далее", - объяснил он.

Полем могут пользоваться все, кто вовлечен в борьбу с беспилотниками. Система присвоит дрону номер и будет понятно, кто его сопровождает и кто в конечном итоге будет его сбивать.

"Большая сложность состоит в том, чтобы сбить беспилотник так, чтобы в ходе падения дрон принес на земле минимум урона", - отметил Чадаев.