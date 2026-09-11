Глава Finnair заявил о неравных условиях игры после потери неба России

Глава Finnair пожаловался на неравные условия из-за потери доступа к небу России.

Полеты финнов в Азию стали в несколько раз длиннее. Так, полет Шанхай-Хельсинки занимает сейчас 12 часов, а раньше – восемь часов. При этом китайские перевозчики перевозчики продолжают летать через Россию.

"На мой взгляд, это крайне несправедливые и неравные условия игры", - сказал гендиректор Finnair Туркка Куусисто.

Дополнительным вызовом для Finnair стала конкуренция со стороны авиакомпаний Персидского залива, пишет Reuters.

Ранее финское правительство предложило продлить срок закрытия границы с Россией до 31 декабря 2028 года. Однако в обществе это решение не поддерживают, так как закрытие границы оказывает негативное влияние на туризм и предпринимательскую деятельность.