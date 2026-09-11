Трамп озвучил предположительный срок окончания войны с Ираном

Война с Ираном может закончиться до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Нет, нет никакой вероятности этого", - ответил президент, отвечая на вопрос журналистов о том, что конфликт может затянуться на весь его второй срок.

Трамп также отметил, что воздерживается от атак на Иран "в полную силу" в том числе из-за выборов.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что администрация Трампа не исключает сценарий, при котором война с Ираном может продолжаться в течение всего второго срока – то есть до января 2029 года. В числе советников, которые так считают, — вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.