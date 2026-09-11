Стало известно о тайных родах жены Гарика Харламова Катерины Ковальчук

Ходят упорные слухи, что актриса Катерина Ковальчук и юморист Гарик Харламов готовятся стать родителями. Более того, в близком кругу объявили, что радостное событие случится совсем скоро.

Так, на съемках шоу "Кстати" в Главкино радостной новостью поделился Азамат Мусагалиев. По словам артиста, актриса Катерина Ковальчук находится в роддоме, чтобы подарить Гарику Харламову второго ребенка, передает "Только никому...".

Отметим, что у известного комика есть 12-летняя дочь Анастасия от бывшей жены, актрисы Кристины Асмус.

Примечательно, что слухи о беременности Катерины Ковальчук ходят с начала года. Так, еще в марте о скором прибавлении в звездном семействе высказался друг пары Денис Дорохов.

Однако вскоре сама Катерина Ковальчук прокомментировала эту новость. Она подчеркнула, что никакого официального заявления о грядущем пополнении в семействе они не делали.

Напомним, что Катерина Ковальчук и Гарик Харламов оформили отношения в 2024 году. Для актрисы этот брак стал первым, а для юмориста - третьим. Первой женой шоумена была бывший менеджер одного из московских ночных клубов Юлия. Второй раз он женился на звезде сериала "Интерны" Кристине Асмус.

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