Владимир Путин прибыл в Индию, где сегодня начинает работу восемнадцатый саммит БРИКС. Самолет российского президента приземлился на авиабазе Палам в пригороде Нью-Дели.

У трапа выстроился почетный караул. Главу российского государства встретил министр иностранных дел Индии и другие официальные лица. Уже сегодня у Владимира Путина запланирован ряд двусторонних переговоров с главами стран-членов БРИКС.

Первая - с хозяином саммита премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Вместе они посетят выставку "Иннопром". Во второй половине дня президент выступит на Деловом форуме БРИКС, который посвящен экономическим инициативам и международному сотрудничеству.