Расставшаяся с Бероевым Алферова: "Когда уходит близкий, внутри образуется дыра"

В последнее время Ксения Алферова переживала сложный период. Несколько лет назад актриса оформила развод с актером Егором Бероевым после 20 лет совместной жизни. О разводе зимой сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми. Подробностей падчерица Александра Абдулова раскрывать не стала.

Но вскоре после объявления о разводе артистов появились сообщения, что Егор Бероев обрел счастье с 22-летней балериной Анной Панкратовой. Как рассказал актер, их брак с Ксенией фактически распался еще в 2022 году. Несколько лет он жил один, а потом встретил Панкратову. Егор и Анна сыграли свадьбу в феврале этого года.

А на днях в семье Алферовой случилось горе - умерла ее бабушка Ксения, в честь которой артистку и назвали. Женщине было 103 года. Сейчас артистка призналась, что уход бабули запустил в ней важный процесс разных осознаний.

"Когда уходит близкий, внутри образуется дыра и по ее величине, ты понимаешь какое место в твоей жизни он занимал. Я с удивлением обнаружила, что с уходом бабушки, дыра не образовалась. Наоборот, внутри стало больше света. Печаль и грусть оставлю за скобками, это и так понятно и естественно. Но оказалось, что я вся пронизана ею, будто соткана солнечными лучами. Это так неожиданно, так тепло и хорошо", - поделилась открытием Алферова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Актриса сделала вывод, что "мы должны оставить после себя - это свет в душе другого человека".

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