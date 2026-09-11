ПВО сбила 777 БПЛА над российскими регионами в ночь на 11 сентября

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили 777 вражеских беспилотников.

БПЛА были обнаружены и уничтожены над 17 российскими регионами, а также над акваториями Чёрного и Каспийского морей. Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Тульской области два человека погибли и трое получили ранения, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

После ракетной атаки ВСУ был поврежден многоквартирный дом в Волгограде, госпитализировали двух человек. Ракетные обломки также упали на промышленное предприятие.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 448 беспилотников.