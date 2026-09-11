Принц Уильям разоблачил коварный план Меган Маркл и влепил ей звонкую оплеуху

Принц Уильям помешал появлению принца Гарри и Меган Маркл на торжественном ужине премии The Diana Award. Наследник престола взбешен, что Сассекские пиарятся на памяти его матери.

Как сообщает RadarOnline, гуманитарная премия, учреждённая в память о покойной принцессе Диане, остаётся единственной благотворительной организацией, которую по-прежнему поддерживают оба находящихся в ссоре брата. Уильям не хотел, чтобы 45-летняя Маркл использовала мероприятие в качестве своеобразной "стартовой площадки" для своего возвращения в публичную жизнь Великобритании.

Торжественный ужин был запланирован на 18 сентября в фешенебельном лондонском отеле Raffles, однако его отменили незадолго до проведения. Это произошло после того, как 2 сентября Гарри и Меган выпустили заявление, в котором сообщили, что их участие в мероприятии "не запланировано", несмотря на появившиеся ранее сообщения о том, что герцог Сассекский должен был стать одним из главных гостей вечера.

"После продолжительных консультаций с нашими юристами я могу сказать, что, насколько я понимаю, мероприятие, организованное The Diana Award, действительно было забронировано", — сообщил королевский обозреватель Том Сайкс.

По его словам, у ключевых людей, связанных с мероприятием, уже уточняли, смогут ли они присутствовать. Однако затем подготовка резко прекратилась.

Сайкс предположил, что отмена мероприятия может свидетельствовать о том, насколько сложными остаются отношения внутри королевской семьи и в какое непростое положение возвращение Гарри ставит Уильяма. Обозреватель также утверждает, что Меган очень хотела присутствовать на этом вечере и якобы даже начала связываться с британскими дизайнерами по поводу наряда для мероприятия.