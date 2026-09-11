Григорий Лепс заявил, что у него нет бывшей семьи

Григорий Лепс уже несколько лет как в разводе, однако о семье не забывает. Певец старается регулярно видеться с детьми и помогает им.

Так, популярный исполнитель жестко прошелся по мужчинам, которые делят имущество после развода и бросают детей от бывших жен.

"Если человек считает себя настоящим мужчиной и является таковым, а не просто носит штаны, он всегда обеспечит семью, пусть даже бывшую. Хотя, по мне, бывших семей не бывает. Если эта женщина родила тебе детей, ты, как настоящий мужчина, обязан их содержать, помогать. Таково мое жизненное правило", - заявил Григорий Лепс.

Отметим, что певец знает, о чем говорит. После развода он подарил бывшей супруге дом и помогает детям. Напомним, что у артиста от первого брака есть взрослая дочь Инга, которая несколько лет назад сделала его дедом, а также от второго брака дочери Ева и Николь и сын Иван.

Со второй супругой Анной Шаплыковой Григорий Лепс оформил развод в 2021 году, однако до сих пор тяжело переживает расставание. Певец не скрывает, что если бы мог, все бы исправил. При этом артист исключил возможность воссоединения с бывшей женой, но рад, что благодаря ее мудрости им удалось сохранить близкие отношения.

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