Европейские газовые хранилища в преддверии зимы заполнены всего на 64 процента. В Германии опасаются перебоев с энергоснабжением. Немецкий Минфин подсчитал, что отказ от российских поставок стоил стране 50 миллиардов евро. Компенсаций требует от Брюсселя Венгрия. Из-за проблем с экономикой ЕС не сможет профинансировать все запросы Украины. На этом фоне Киев пытается укрепить отношения с союзниками за пределами Старого Света. С Канадой подписали декларацию о столетнем сотрудничестве.

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