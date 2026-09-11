Цена на нефть побила рекорд после столкновений в Йемене

Официальные власти Йемена обратились к Совету безопасности ООН с просьбой отреагировать на ситуацию в стране. В результате новых столкновений мятежников из шиитского движения Ансар Алла и правительственных сил последние вынуждены были отступить.

Хуситы захватили западную часть республики со стратегически важными объектами и выходом к Красному морю. Теперь они контролируют один из ключевых маршрутов экспорта нефти в регионе - Баб-эль-Мандебский пролив - второй по значимости после Ормуза.

Повстанцы заявляют, что судоходству ничто не угрожает, а боевые действия носят локальный и оборонительный характер. Но рынки это не успокоило. Цена на нефть побила рекорд июля и превысила 106 долларов за баррель.