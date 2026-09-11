Собянин: Москва подтвердила статус самого спортивного города России

Более 7 миллионов жителей столицы приняли участие в летних спортивных мероприятиях. Итоги сезона в личном блоге подвёл мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в городе состоялось более 50 крупных фестивалей. В том числе забеги и велогонки. Свыше 25 тысяч массовых тренировок. Их организовали в парках, дворах и даже на крышах. Особое внимание уделили семейным и детским мероприятиям.

Мэр отметил: Москва вновь подтвердила статус самого спортивного города страны. И подчеркнул: осенний сезон станет не менее интересным и насыщенным.