Путин поздравил российских евреев с Новым годом по иудейскому календарю

Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош - ха - Шана - Новым годом по иудейскому календарю. Президент отметил вклад еврейских организаций в укрепление межнационального диалога, а также в реализацию патриотических инициатив в стране. Накануне знаковой даты в Москве прошел благотворительный прием, организованный Российским еврейским конгрессом.

Повод двойной. В этом году организация отмечает 30-летие. На праздничный вечер пригласили более 500 гостей. В их числе видные культурные и общественные деятели, ученые и бизнесмены, представители духовенства и дипломаты. Кульминацией торжеств стало вручение престижной премии Global Influence Award. Её удостаиваются те, чья работа и творчество меняют мир к лучшему.

"У нас очень большая замечательная страна. И нам нужно, чтобы здесь люди жили в мире, согласии и помогали друг другу. И мы видим миссию Российского еврейского конгресса - быть именно проводником идеи цдаки. Идеи, которая по - еврейски называется цдака, а по-русски называется благотворительность. Мы должны помогать другим не потому, что нам так хочется, или у нас хорошее настроение, а потому что это справедливо", - рассказал Александр Генцис, президент Российского еврейского конгресса.