В Москве стартовал Магнит Чемпионат России по тяжелой атлетике

Одно из главных спортивных событий сезона. В Москве стартовал Магнит Чемпионат России по тяжёлой атлетике. В Лужниках собрались сильнейшие люди страны.

Среди двухсот участников - чемпионы мира и Европы, обладатели Кубка России, лидеры сборной и молодые атлеты. Для спортсменов эти старты не просто борьба за медали. Каждый выход на помост - это шаг к отбору на Олимпийские игры, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Подготовлена и программа для зрителей. Организаторы обещают, что даже те, кто впервые окажется на соревнованиях, смогут почувствовать атмосферу и драматургию борьбы.