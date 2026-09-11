В России официально запустили связь 5G

В России запустили коммерческие сети связи пятого поколения.

На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов россиян, сообщили в Минцифры. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Великий Новгород, Краснодар, Нижний Новгород, Тверь, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск Уфа и Ярославль.

Услуги будут предоставлять операторы "большой четверки" - МТС, МегаФон, Билайн и Т2. Сервисами 5G смогут пользоваться владельцы Android, пользователи iOS – по решению Apple.

Новая связь будет использоваться для управления беспилотным транспортом и роботами, а также в телемедицине и в цифровизации промышленности.