Минобороны сообщило о ночном ударе по дата-центрам на Украине

ВС России ударили по объектам военной промышленности, логистическим и дата- центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Предприятия работали в интересах украинской армии, сообщили в Минобороны России. Групповые удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

Кроме того, российские войска атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области и морские суда, доставлявшие военные грузы.

Ранее ВС России поразили сухогруз в порту Черноморск, который доставлял грузы военного назначения.