Молодой муж подрался из-за Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым уже более десяти лет. О личной жизни популярная ведущая предпочитает не распространяться, но на сей раз сделала исключение.

Так, в новом интервью Лера Кудрявцева вспомнила свадьбу с Игорем Макаровым. Она рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение, она согласилась и занялась организацией грандиозного торжества. Однако свадьбу оплачивал именно хоккеист.

Телеведущая и спортсмен принадлежат к совершенно разным профессиям. Кудрявцева отметила, что ей неважно, смотрит Макаров программы с ее участием или нет. Также ей необязательно регулярно получать от мужа подарки. Лера сообщила, что у супруга никогда ничего не выпрашивала. "Забота гораздо важнее подарков", - убеждена телеведущая.

Лера Кудрявцева часто выходит в свет, посещая различные мероприятия. Однако Игорь Макаров почти никогда ее не сопровождает. По словам ведущей, муж у нее домосед. Сейчас у них в отношениях все спокойно, но раньше так было не всегда. Например, в начале отношений Макаров ревновал Кудрявцеву и даже дрался из-за нее.

Сейчас же страсти поутихли. "Ребят, когда 13 лет будете в браке... Мы ходим в ресторанчики, ездим отдыхать. Романтика - это три года, а потом до свидания", - заключила Кудрявцева в беседе с Герой Иващенко.

Отметим, что еще в начале года Лера Кудрявцева и Игорь Макаров находились на грани развода. Телеведущая призналась, что уже несколько лет спасает мужа от алкоголизма, но после очередного срыва супруга у нее опустились руки. Игорь грубо ответил на откровения жены, попросив ее замолчать. После этого общественность ждала объявления о разводе. Но Кудрявцева смогла спасти брак.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>