Песков предупредил Литву о рисках размещения ядерного оружия

Намерения Литвы отменить запрет на размещение ядерного оружия станет новым витком эскалации.

Республика окажется под прицелом России, заявил в интервью Первому каналу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия", - сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно о планах сейма Литвы этой зимой принять поправку к Конституции об исключении положения о запрете оружия массового поражения на своей территории.