Певица Слава после срыва очень рада: "Не надо завидовать"

Недавно певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) оказалась в центре скандала из-за странного и вызывающего поведения на концерте и в быту. Не раз артистка выходила на связь с общественностью и со слезами жаловалась на близких, чем дополнительно пугала фанатов. Однако теперь все это оказалось в прошлом.

Популярная исполнительница завязала с алкоголем, начала принимать лекарства и даже обратно сошлась с бизнесменом Анатолием Данилицким, от которого родила младшую дочь Антонину. Кроме того, она стала больше отдыхать, урезала количество концертов. А еще Слава старалась заниматься спортом, побольше времени проводить с родными и даже рано ложиться спать.

Вот только недавно певица сорвалась. Впрочем, сама артистка ни о чем не жалеет. Слава вышла на связь с поклонниками на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Я пропила курс антидепрессантов, поправила свою голову. Теперь я танцую, веселюсь, отдыхаю, буду работать дальше, бухать, тусить, веселиться, жить полной грудью. И *** мне кто что скажет или как-нибудь обвинит, скажет: "Ну как же так можно, вы же взрослая женщина, вы же артистка". Не надо завидовать", - призвала общественность довольная Слава.

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